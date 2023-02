Stiri pe aceeasi tema

Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat duminica ca lupte aprige au loc in partile de nord ale orasului ucrainean Bahmut, und e atentia fortelor ruse s-a concentrat de mai multe saptamani, scrie The Guardian.

O detonare de muniție și un incendiu au izbucnit intr-o casa de cultura rurala din localitatea Tonenkoye din regiunea Belgorod, au declarat duminica serviciile de urgența pentru TASS.

Cel putin patru persoane au fost ucise joi in regiunea Ucraineana Herson (sud), anunta presedintia ucraineana ne, relateaza CNN, potrivit News.ro.

Germania continua sa intrețina contacte diplomatice cu Rusia la diferite niveluri, a declarat, la un breafing ținut astazi, purtatorul de cuvant al Guvernului Germaniei, Christiane Hoffman.

Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Economia Belarusului se va contracta cu 4% in 2022, dupa ce natiunile occidentale au impus masuri punitive, mult mai putin decat au estimat unii, a declarat premierul Roman Golovcenko, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Nici nu se poate pune problema retragerii trupelor ruse din Ucraina inainte de sfarșitul anului, a declarat, marți, jurnalistilor, secretarul de presa al presedintelui rus, Dmitri Peskov, potrivit Tass, anunța Rador.

In vreme ce locuitorii din Herson sarbatoresc inca eliberarea orasului lor, reputatia lui Putin se degradeaza din ce in ce mai mult in Rusia. Scutindu-se de umilinta unei primiri glaciale, Putin a preferat sa nu mearga la summitul G20 care tocmai s-a incheiat in Indonezia.