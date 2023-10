Pastila pentru suflet - Pilda zilei: caldura uitariiDoi prieteni vorbeau:- "Eu - zicea unul - zadarnic incerc sa-mi capat pacea, iertand pe cei ce mi-au gresit.?- "Daca nu-ti capeti pacea iertand, - raspunse celalalt - inseamna ca nu ai iertat.?- "Ba da - eu am iertat adesea, dar n-am capatat pacea...- Prietene, repet: iertarea astfel data, fara indoiala ca n-a fost buna.- "Ce-i lipseste?"- Sa-ti spun eu, prietene draga, ce-i lipseste. Adeseori, iarna, soarele bate in plin. Lumina lui e stralucitoare, dar el nu poate incalzi. Ii lipseste caldura. Stai sub stralucirea lui si ingheti. Tot asemenea,…