- Relaxarea se poate face la munte si altfel decat in aglomeratia din trafic, pe terase pline sau in hoteluri. Multi oameni, inclusiv straini, aleg sa mearga cu rulota si sa stea in liniste, in natura. Un astfel de loc este in Buzau, in apropiere de Vulcanii Noroiosi.

- Turiștii care petrec Sarbatorile Pascale in Bucovina vor putea participa la mai multe evenimente organizate in aceasta perioada. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, le transmit tuturor invitația sa petreaca o minivacanța deosebita și binemeritata in Bucovina, prima de care se pot…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar romanii din toata țara se inghesuie la cumparaturi care mai de care tradiționale și imbelșugate. Anul acesta poporul roman va trebui sa bage mana mai adanc in buzunare, deoarece prețurile au crescut semnificativ anul acesta in comparație cu aceeași perioada a anului…

- Așa cum scriam și deunazi, inspectorii ANPC au aunțat in aceasta perioada mai multe controale la agenții comerciali, mai ales ca se apropie Paștele. Daca la ultimele inspecții au fost date amenzi in valoare de 380.000 lei, se pare ca au fost descoperite noi nereguli. In acest caz, spune ANPC, amenzile…

- FOTO VIDEO| Ninge cu fulgi mari in Apuseni: Floriile catolice au venit cu un covor alb de zapada FOTO VIDEO| Ninge cu fulgi mari in Apuseni: Floriile catolice au venit cu un covor alb de zapada Chiar daca suntem deja in Aprilie și se apropie cu pași repezi sarbatoarea Pastelui, iarna nu vrea sa se dea…

- Partia de la Buscat a fost utilizata in acest weekend de copiii cu nevoi speciale care au schiat asistați de un instructor. Un grup de copii cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Patru persoane din Suedia si un ghid local au murit vineri in provincia Tirol, in regiunea orasului Spiss, aflat la granita cu Elvetia.Turistii suedezi se aflau in afara pistelor de schi cu ghidul lor montan in momentul in care au fost surprinsi de o avalansa cu latimea de 400 de metri. Un alt membru…

- O ursoaica, alaturi de puiul ei, au fost vazuți duminica in Sinaia, in apropierea Castelului Peleș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova au trimis un mesaj RO-Alert pentru turiștii aflați in zona. Castelul Peleș, vizitați de urși Zona Brașovului este frecventata de urși in ultima perioada.…