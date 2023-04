Paște 2023. Top 5 țări din Europa unde au plecat românii de sărbătorile pascale Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada Pastelui cu 33 de zile inaintea datei zborului. Pretul mediu pentru un bilet de avion din Romania spre destinatiile europene in perioada Pastelui este de 173 de euro in 2023, in comparatie cu 164 de euro in 2022. Potrivit agentiei online de turism Vola.ro, romanii au rezervat deja zboruri pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In medie, cei mai multi romani si-au rezervat biletele de avion din perioada Pastelui cu 33 de zile inaintea datei zborului, semn ca cei mai multi dintre ei si-au organizat din timp programul pentru aceasta deplasare, dar si ca exista mai multa siguranta in ceea ce priveste calatoriile. In prezent,…

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la…

- In luna februarie curent, datoria Republicii Moldova a depașit suma de 100 de miliarde de lei, peste 64 de miliarde de lei reprezentand datoria externa, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Economistul a precizat, in ediția saptamanala „Analize economice” pe care o prezinta, ca, in mare parte,…

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…

- Conform cotelor privind caștigatoarea din Liga 1, competiția noastra conține, dupa campionatul olandez, cele mai echilibrate cote de pe continent. CFR are aproape 2,00 cota pentru a termina pe primul loc, in vreme ce liderii din Spania, Italia, Germania și Franța au cote de sub 1,10. Poate nu avem un…

- Sistemele sanitare din Europa sunt in pragul colapsului, din cauza valului de solicitari din ultima perioada. Ca vorbim de Marea Britanie, Spania sau Franța, situația este cam aceeași: lipsa cronica de personal și un sistem subfinanțat care abia a supraviețuit pandemiei de Covid.