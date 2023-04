Saptamana Sfintelor Patimiri este marcata in acest an in perioada 9 – 14 aprilie, iar slujbele Deniilor vor incepe zilnic la ora 17.00, la Catedrala Patriarhala din București. Patriarhia Romana anunța ca celelalte slujbe se vor desfasura astfel: Sfanta Liturghie din Sfanta si Marea Joi (13 aprilie) va fi savarsita in interiorul Catedralei Patriarhale, incepand cu ora 9,30; Slujba Vecerniei din Sfanta si Marea Vineri (14 aprilie) cu scoaterea Sfantului Epitaf (8,00 – 11,00) va fi oficiata in interiorul Catedralei Patriarhale; – in intervalul orar 11,30 – 16,50, credinciosii vor avea posibilitatea…