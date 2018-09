Familia care guverneaza Coreea de Nord a visat multa vreme la un sistem feroviar de ultima generație care sa lege marile sale orașe de lumea intreaga, transmite The Straits Times , citand Reuters . Acum, liderul nord-coreean Kim Jong-Un incearca sa valorifice relaxarea tensiunilor internaționale cu regimul sau izolat pentru a avansa planurile privind o rețea feroviara care sa rivalizeze cu cea europeana și a Coreei de sud. Kim a instruit oficialii sa caute parteneriate cu țari precum Coreea de sud și Franța, conform unui sud-coreean care are cunoștințe in domeniu și a unui diplomat nord-coreean.