Paşi către normalitate Alaltaieri, una dintredivizionarele B care aveautot dreptul si toate sansele de a promova in Liga l si-a valorificat ocazia ivita si a promovat deja in elita nationala, cu doua etape inainte de incheierea oficiala a campionatului la acest nivel. E vorba de Universitatea Craiova cea adevarata, aia ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, a anunțat in aceasta dimineața care e obiectivul covasnenilor pentru play-off. Sepsi a obținut un punct in primul meci din play-off, 0-0 cu CS Universitatea Craiova. Pentru echipa lui Leo Grozavu urmeaza duelul cu CFR Cluj, campioana en-titre din…

- CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, se va juca joi, de la ora 19:00, dar Edi Iordanescu va avea mari probleme de lot. Tehnicianul campioanei din Gruia nu se poate baza pe Paulo Vinicius, Michael Pereira și Bilel Omrani din cauza…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, și au stabilit programul și clasamentul din play-off. FCSB beneficiaza de acest lucru și pornește din postura de lider. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - CFR ClujIerarhia finala din play-out va fi stabilita luni, dupa meciurile Viitorul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa etapei cu numarul 29 din Liga 1, penultima din sezonul regulat. Etapa cu numarul 29 a lamurit in mare masura calculele pentru play-off. Doar 3 formații, Botoșani, Clinceni și Chindia, au ramas sa iși dispute ultimele doua poziții. Runda a gazduit și derby-ul…

- Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat ca echipa lui ar fi putut castiga pe final meciul cu CS Universitatea Craiova, dar nu crede ca victoria ar fi fost meritata. "O partidia foarte disputata asa cum am anticipat, cu un adversar foarte bun, foarte periculos pe contraatac. Cred ca ritmul…

- La finele saptamanii trecute, Liga Elitelor a programat etapa a 13-a. Iata rezultatele inregistrate: Liga Elitelor Under 19: Sambata, 27 martie: ASU Poli Timisoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-5, CFR Cluj – LPS Banatul Timisoara 13-0, UTA Arad – Ripensia Timișoara 3-2, CSJ Stiinta U Craiova – Academia…

- Pe Ovidiu Patrascu il gasiți pe Youtube aici . connect: Spune-ne mai multe despre tine. Cine ești, de unde vii, ce iți place sa faci cand nu ești in fața calculatorului? Ovidiu Patrașcu: Ma numesc Ovidiu Patrașcu, sunt fost campion mondial și european la FIFA, iar la momentul actual sunt creator de…

- Marius Croitoru (40 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, solicita implementarea de urgența a sistemului VAR in Liga 1. In direct la GSP Live, tehnicianul moldovenilor a acuzat greșelile comise in ultimele partide impotriva echipei sale. Croitoru explica de ce deranjat de abordarile arbitrilor din Liga…