Stiri pe aceeasi tema

- ​Naționala Under 21 a României are nevoie de un succes pe terenul Irlandei de Nord, victorie care le-ar permite tricolorilor lui Mirel Radoi sa ramâna în plasa liderului Danemarca. Meciul din preliminariile Euro 2021 va fi în direct pe ProX și LiveScore pe HotNews.ro de la ora…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 21 de ani va intalni reprezentativa similara a Irlandei de Nord, marți, de la ora 19:30, la Ballymena, pe Stadionul "The Showgrounds", in runda a cincea din grupa 8 de calificare la EURO 2021, potrivit Mediafax.Romania va incerca sa iși mențina parcursul…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Finlandei cu scorul de 4-1 (3-1), joi seara, pe Stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. Tricolorii au obtinut a treia lor victorie consecutiva…

- ROMANIA U21 FINLANDA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Robert Hennessy arbitreaza meciul ROMANIA U21 - FINLANDA U21, programat, joi, de la ora 20:00, in preliminariile CE de tineret 2021, ajutat de asistentii Allen Lynch si Dermot Broughton. Rezerva va fi Graham Kelly (toti din Irlanda). ROMANIA…

- ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Meciul se va juca pe stadionul Anghel Iordanescu, din Voluntari. Inaintea meciului din aceasta seara, nationala de fotbal a Romaniei ocupa locul al treilea, cu trei puncte in doua meciuri, in timp ce Irlanda de Nord este pe 5, cu doar un punct in trei partide:…

- Lucrurile incep sa se așeze in grupa naționalei U21 a Romaniei din preliminariile EURO 2021. Danemarca a invins Irlanda de Nord, scor 2-1, in timp ce Finlanda s-a distrat cu Malta, scor 4-0. Romania U21 - Ucraina U21 e liveTEXT AICI! Danemarca, formația care a invins Romania in prima etapa, s-a impus…

- ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Partida ROMANIA U21 - UCRAINA U21 va fi condusa de o brigada din Polonia. La centru se va afla Bartosz Frankowski, care va fi ajutat de Marcin Borkowski și Jakub Winkler, iar cel de-al patrulea oficial va fi Tomasz Kwiatkowski. Partida ROMANIA U21…

- Dennis Man (21 de ani) a fost convocat de catre Mirel Radoi (38 de ani) la echipa naționala de tineret pentru „dubla” cu Ucraina U21 și Irlanda de Nord U21 și este pregatit sa iși ajute echipa. Romania U21 - Ucraina U21 se joaca joi, 10 octombrie de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești.…