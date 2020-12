Pașaportul COVID. Mari companii aeriene și de tehnologie pregătesc aplicații mobile care să demonstreze dacă utilizatorii s-au vaccinat Mai multe companii aeriene și de tehnologie din SUA și din UE au inceput sa dezvolte aplicații de telefonie mobila pentru ca utilizatorii sa-și poata incarca informații despre testele și vaccinurile anti-Covid, creand astfel un ”pașaport covid” care sa le permita utilizatorilor accesul la servicii de transport, culturale ori educative in cazul in care acestea […] The post Pașaportul COVID. Mari companii aeriene și de tehnologie pregatesc aplicații mobile care sa demonstreze daca utilizatorii s-au vaccinat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

