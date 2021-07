Stiri pe aceeasi tema

- Unele regiuni ale Spaniei reimpun restricții anti-Covid in contextul creșterii numarului de cazuri mai ales printre tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul in baruri și cluburi de…

- Varianta Delta a Covid-19 care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie este privita cu ingrijorare de mai multe state, care au impus sau se gandesc sa ia masuri contra cetațenilor britanici care calatoresc. Portugalia impune carantina pentru 14 zile britanicilor care nu pot dovedi schema completa…

- O excursie studenteasca in arhipelagul Baleare a provocat aparitia unui focar de mai multe sute de cazuri de infectare cu COVID-19 si plasarea in carantina a mii de tineri spanioli in sapte regiuni ale tarii, a relatat Agerpres, care citeaza AFP.Doar in regiunea Madrid, 320 de tineri au fost testati…

- Autoritatile din Moscova, capitala Federatiei Ruse, au anuntat marti ca vor impune incepand din 28 iunie un pasaport sanitar care reglementeaza accesul in restaurante, cu scopul de a combate cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 din cauza raspandirii variantei Delta, informeaza AFP.…

- Romanii care zboara in Spania, cu avionul, nu mai trebuie sa prezinte certificatul care atesta vaccinarea completa, test negativ PCR sau antigen sau certificatul de recuperare post-COVID-19. Autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Spaniei pentru persoanele care sosesc din…

- Dejan Kulusevski, fotbalistul lui Juventus Torino si al echipei Suediei, a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va juca impotriva Spaniei in primul meci al nationalei sale la EURO 2020, a anuntat marti EFE. Kulusevski s-a simtit racit si a fost supus unui test rapid, al carui rezultat a fost…

- Diagnosticat pozitiv cu Covid-19, Sergio Busquets a fost constrans sa paraseasca selectionata Spaniei, cu cateva zile inainte de Euro-2020. In conformitate cu regulile sanitare, jucatorii spanioli au fost plasati in izolare. Totusi, Spania va juca un meci amical cu Lituania, marti, la Leganes,…

- Pedro Sanchez, premierul spaniol, a promis luni ca Spania se afla la 100 de zile distanta de obtinerea imunitatii colective impotriva COVID-19, cand cel putin 70% din populatie va fi vaccinata, relateaza agentia EFE. Cu ajutorul vaccinarii am inceput sa depasim ″cea mai rea calamitate a umanitatii in…