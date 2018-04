Pașapoartele ar putea avea valabilitatea extinsă în cazul persoanelor care au peste 25 de ani Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani, scrie Mediafax. Initiativa legislativa care apartine Executivului prevede extinderea termenelor de la valabilitate a pasapoartelor de la 5 la 10 ani, pentru cetatenii care au implinit varsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru persoanele intre 12 si 25 de ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. 'Pe ordinea de zi avem si un punct referitor…

