Stiri pe aceeasi tema

- Noul model de pasaport belgian, prezentat saptamana aceasta de ministrul Afacerilor Externe Sophie Wilmes, aduce un omagiu celei de-a 9-a arte fiind ilustrat cu imagini din BD-uri de succes, scrie News.ro . Blake & Mortimer, strumfii, Natacha, Marsupilami, Boule si Bill, Lucky Luke, Spirou si Fantasio…

- Pasaportul belgian, prezentat saptamâna aceasta de ministrul Afacerilor Externe Sophie Wilmès, aduce un omagiu celei de-a 9-a arte fiind ilustrat cu imagini din BD-uri de succes, scriu BFM TV și News.ro. Blake & Mortimer, strumfii, Natacha, Marsupilami, Boule si Bill, Lucky…

- Pasaportul belgian prezentat saptamana aceasta de ministrul Afacerilor Externe Sophie Wilmes, aduce un omagiu celei de-a noua arte, pe paginile acestuia fiind ilustrat imagini din BD-uri de succes, scrie BFM TV, citat de news.ro. Blake & Mortimer, strumfii, Natacha, Marsupilami, Boule si Bill, Lucky…

- Pasaportul belgian, prezentat saptamana aceasta de ministrul Afacerilor Externe Sophie Wilmes, aduce un omagiu celei de-a 9-a arte fiind ilustrat cu imagini din BD-uri de succes, scrie BFM TV, citat de news.ro. Blake & Mortimer, strumfii, Natacha, Marsupilami, Boule si Bill, Lucky Luke,…

- Volumul de 22 de pagini, intitulat "Orbit: Ringo Starr", va detalia felul in care legendarul rocker britanic, ajuns intre timp la varsta de 81 de ani, "a invins o boala potential mortala in copilarie si modul in care a ajuns unul dintre cei mai buni tobosari din lume cantand in trupa The Beatles", au…

- Viata fostului tobosar al trupei The Beatles, Ringo Starr, va fi prezentata intr-un volum de benzi desenate ce va fi lansat de editura americana TidalWave in cadrul seriei "Orbit", care celebreaza personalitatile publice "cu un impact deosebit asupra lumii", informeaza Reuters. Volumul de…

- Volumul de 22 de pagini, intitulat "Orbit: Ringo Starr", va detalia felul in care legendarul rocker britanic, ajuns intre timp la varsta de 81 de ani, "a invins o boala potential mortala in copilarie si modul in care a ajuns unul dintre cei mai buni tobosari din lume cantand in trupa The Beatles", au…

- Un istoric olandez sustine ca ar fi descoperit cel mai vechi exemplu de banda desenata ce descrie conditiile din lagarele de concentrare si care facea parte dintr-o incercare din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial de a scoate in evidenta actiunile reprobabile ale nazistilor. Acesta ar fi descoperit…