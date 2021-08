Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicii de locomotiva ai Deutsche Bahn, companie deținuta de statul german, au inceput marți seara o greva la nivel național, cerand salarii mai mari și imbunatațirea condițiilor de munca, potrivit Euronews și DPA, citata de Agerpres . Greva a dat peste cap transportul feroviar din Germania, in plin…

- O greva nationala de doua zile declansata de sindicatul mecanicilor de locomotiva de la compania germana Deutsche Bahn a aruncat miercuri in haos cea mai mare economie a Europei, pasagerii cautand cu disperare solutii alternative de deplasare, informeaza DPA. Deutsche Bahn, operatorul feroviar de stat…

- Traficul feroviar din Germania a fost complet dat peste cap, miercuri, de o greva a mecanicilor de locomotiva ai companiei Deutsche Bahn. Aceștia sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc și cer imbunatațirea condițiilor de lucru. Din cauza acestei greve, doar un sfert dintre trenurile de mare…

- Evacuatoarele cu lopata de la Agenția Federala pentru Asistența Tehnica au adunat resturi și moloz de pe strazi, in timp ce lucrarile de recuperare a localnicilor continua. Autoritațile locale anunța cu numarul persoanelor decedate in urma inundațiilor a crescut la 117. Oamenii legii sunt…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a cucerit primul sau titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de la Hamburg pe Andrea Petkovic (Germania), in doua seturi, scor 7-6 (6), 6-4. Venita din calificari, Gabriela Ruse (23 ani, 198 WTA) s-a impus, dupa doua ore si 12 minute,…

- Peste 70 de mineri de la exploatarea de uraniu de la Botusana au intrat in greva incepand de astazi. Oamenii s-au adunat pe platforma exploatarii de la Botusana si solicita ca la fata locului sa vina la discutii directorul general al Companiei Nationale a Uraniului (CNU), presedintele Consiliului de…

- Un elefant ''spiritist'' de la o gradina zoologica din Hamburg a prezis ca Franta va invinge Germania, marti, in prima partida dintre cele doua echipe in cadrul Campionatului European de fotbal, relateaza luni DPA.

- Angajații unui centru de vaccinare au intrat in greva. In Carei, Satu Mare, angajații refuza sa mai lucreze in semn de protest fața de Ministerul Sanatații. In replica, ministrul Sanatații spune ca plațile sunt in grafic și ca nu sunt inregistrate intarzieri. „Plațile s-au facut in cursul acestei saptamani…