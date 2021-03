Pas important pentru realizarea patinoarului acoperit

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Targu Mureș a aprobat azi, in unanimitate, transmiterea terenului necesar investiției de la patinoarul acoperit in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv „Muresul". Este vorba de o suprafața de 10.250 de metri patrați, din imobilul teren cu suprafata…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat, printr-o postare facuta pe pagina oficiala de Facebook a instituției, in data de 11 martie, faptul ca din 15 martie a.c. atat depunerea declarațiilor fiscale, cat și dosarul fiscal personal vor putea fi efectuate și in regim on-line. „Incepand…

- Patinoarul din Cetatea Medievala se inchide marți, 2 martie, marcand inchiderea sezonului de iarna. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș, ,,in aceasta perioada, un numar total de 22.651 de persoane, din care 16.749 de copii și 5.902 de adulți, s-au…

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa amenajeze un nou loc de recreere in zona Casa Presei Libere, pe un teren de peste 11.000 de metri patrati, nefolosit si neingrijit. Suprafata se afla in proprietatea Municipiului Bucuresti si trebuie transmisa in administrarea Consiliului Local al Sectorului…

- Doua centre de vaccinare rapida s-au inființat la Targu Mureș, special pentru angajații din invațamant. Unul este situat la Casa de Oaspeți a Primariei din Complexul de Agrement „Mureșul" iar cel de-al doilea la sala de sport a Gimnaziului „Tudor Vladimirescu". In cele trei zile de cand a fost deschis…

- In anul 2009, prin Hotararea Consiliului Local nr. 25 din 29 ianuarie a fost aprobata darea in folosința gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora" a spațiului din Piața Unirii nr. 11. Pentru cladirea in suprafața utila de 69,1 de metri patrați și garajul in suprafața utila…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o hala de depozitare din Alba Iulia. Flacarile se manifesta pe o suprafața de 500 de metri patrați Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, la o hala de depozitare in municipiul Alba Iulia, pe strada Garii. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit…

- "In data de 19 ianuarie, la ora 10.58, Detasamentul 1 de Pompieri Iasi a intervenit in municipiul Iasi, aleea Mihail Sadoveanu, judetul Iasi, pentru stingerea unui incendiu produs la un cort de evenimente din cadrul unui complex hotelier. Au ars cortul de evenimente in totalitate, pe o suprafata de…