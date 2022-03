Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a avut loc Trainingul in Terapie Intensiva Neonatala in secția Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Dr.Constantin Opris”, Baia Mare, in cadrul acestui training fiind prezentata importanța poziționarii nou-nascuților din Terapie Intensiva și prematuri – pentru o mai buna acomodare…

- Ieri, 21 februarie, in jurul orei 15.00, polițiștii din Tauții-Magherauș au intervenit la un accident rutier produs pe strada 24 din oraș. La fața locului, s-a constatat faptul ca un barbat de 57 de ani in timp ce se afla in depașirea unui autobuz staționat pe partea dreapta, a surprins și…

- Luni, 21 februarie, in jurul orei 15.00, polițiștii din Tauții-Magherauș au intervenit la un accident rutier produs pe strada 24 din oraș. La fața locului, s-a constatat faptul ca un barbat de 57 de ani in timp ce se afla in depașirea unui autobuz staționat pe partea dreapta a surprins și accidentat…

- Personalul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare a desfașurat astazi un exercițiu cu forte și mijloace la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Scenariul a presupus intervenția pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la etajul al treilea…

- In cadrul Spitalului Județean de Urgența “ Dr. Constantin Opris”, Baia Mare s-a deschis Centrul de Evaluare COVID-19 . Medicii se vor ocupa de tratamentul pacientilor indiferent de statutul de asigurat. Centrul de Evaluare va funcționa non-stop si se adreseaza pacienților confirmați pozitivi, care prezinta…

- La solicitarea Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Asociația Prietenii Spitalului ”Dr. Constantin Opriș” a donat un electrocardiograf pentru dotarea Centrului de evaluare COVID care va fi deschis in cadrul unitații spitalicești. „Asociația noastra incepe campania de strangere…

- In seara zilei de 29.12.2021, in jurul orelor 23.40, echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Maramureș a fost direcționata de catre dispeceratul Poliției Municipiului Baia Mare la Sectia U.P.U. a Spitalului Judetean de Urgenta ,,Dr. Constantin Opris” unde un asistent medical a sesizat faptul ca…

- In seara zilei de 29.12.2021, in jurul orelor 23.40, echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Maramureș a fost direcționata de catre dispeceratul Poliției Municipiului Baia Mare la Sectia U.P.U. a Spitalului Judetean de Urgenta ,,Dr. Constantin Opris” unde un asistent medical a sesizat faptul ca…