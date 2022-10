Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a luat act de rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, pentru perioada 1-7 octombrie, prezentate de concurenții electorali: PAS, PLDM și PD. Potrivit raportului, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a…

- Comisia Electorala Centrala prezinta informații despre numarul de alegatori in cele 3 localitați din țara unde, la 16 octombrie 2022, vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar.

- 14 dintre deputații in Parlamentul de legislatura a XI-a sint tineri cu virsta de pina la 35 de ani. Dintre aceștia, 10 sint deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, doi sint deputați ai Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și doi sint parlamentari ai Fracțiunii…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe perioada electorala pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegatorilor, in total, la urne sint așteptați 6 005 alegatori: in satul Salcuța, raionul Caușeni – 3 717 persoane; in comuna Ialpujeni,…

- Comisia Electorala Centrala, in cadrul ședinței de astazi, a luat act de vacanța unui mandat de deputat in Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. In acest context, Comisia va propune Curții Constituționale sa valideze mandatul de deputat a candidatului…

- Partidul Actiune si Solidaritate, formatiune aflata la guvernare in Republica Moldova, condusa de catre Igor Grosu si presedintele Maia Sandu, ar fi decis deja in privinta candidaturii pentru functia de primar de Chisinau.