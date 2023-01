Părul frumos se poartă şi iarna Dupa ce soarele verii a fost un factor de stres pentru par, acum vine randul temperaturilor scazute sa afecteze structura si rezistenta podoabei capilare. Alternanta temperaturilor frig-cald are un efect extrem de puternic asupra parului. Acesta tinde sa se deshidrateze, ceea ce inseamna ca varfurile se vor despica si ulterior se vor rupe. Pentru a evita acest lucru este indicat ca parul sa fie tuns mult mai des in sezonul rece decat in cel cald, mai exact la un interval de patru saptamani. Alimentatia are si ea un rol destul de important in conduita parului. Daca ne dorim un par frumos si plin… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

