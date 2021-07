Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiSeri de Cronograf la Chișinau: Locațiile unde puteți viziona filme gratuite in premiera In contextul celebrarii celor 20 de ani de la inițierea Festivalului CRONOGRAF, in intervalul 14-17 iulie curent, vor avea loc patru seri de film in cateva locuri din Capitala. Evenimentul este…

- Cinci femei si trei barbati, de pe cinci continente, fac parte din juriul international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de cineastul Spike Lee. Juriul va analiza cele 24 de filme selectate in competitia celei de-a 74-a editii a festivalului, care va avea loc intre 6 si 17 iulie,…

- Dinamism, entuziasm si o noua bucurie de a intra in opera, deopotriva pentru artisti si public Miercuri, 23 iunie, de la ora 18:30, Opera Iasi anunta premiera spectacolului Don Pasquale de Gaetano Donizetti, libretul : Gaetano Donizetti si Giacomo Ruffini Aproape de finalul stagiunii 2020-2021, Opera…

- Ieri a avut loc la sediul Operei brașovene o Conferința de presa dedicata unui eveniment artistic iminent – o Premiera – ca și o punere in tema a reprezentanților mass media privind programul estival al instituției respective. Din partea gazdelor au participat Managerul interimar Marilena Aldea, Directorul…

- „Tata muta muntii”, al doilea lungmetraj regizat de Daniel Sandu, cu Adrian Titieni in rolul principal, a fost selectionat si va participa in competitia celei de-a 24 editii a Festivalului de Film de la Shanghai, ce va avea loc intre 11 si 20 iunie, arata News.ro. Filmul este inspirat de o…

- Cateva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesa originala de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și sambata,...

- Prima editie a Festivalului de filme pentru copii Kinosaga va avea loc intre 28 mai si 1 iunie la Palatul Culturii "Teodor Costescu" din Drobeta-Turnu Severin. Festivalul isi propune sa isi intampine spectatorii mici si mari cu o selectie de filme, cluburi de lectura, ateliere si discutii.…

- Regizorul roman Alexander Nanau, nominalizat la Oscar pentru documentarul Colectiv, il ataca in presa germana pe Klaus Iohannis, despre care spune ca este o pierdere de timp pentru țara. „Este un politician absent. Toți știu ca este timp irosit sa ai pe cineva ca el in aceasta funcție. El…