Stiri pe aceeasi tema

- Diana Caraman este candidata Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) la funcția de edil al Chișinaului, anunț facut miercuri de formațiune. Aceasta deține in prezent funcția de deputat și a participat la protestele antiguvernamentale organizate de partidul prorus Șor.

- 60 de partide politice, din cele 77 inregistrate de Agenția Servicii Publice, pot participa la alegerile locale generale din 5 noiembrie. Anunțul a fost facut de Comisia Electorala Centrala (CEC), care a facut publica lista lor, noteaza Noi.md cu referire la tv8. 1. Partidul Politic Partidul Social…

- Republica Moldova a intrat, pe 7 august, in perioada electorala pentru alegerile locale din toamna acestui an. Cel mai urmarit și așteptat scrutin va fi in Chișinau, unde in cursa pentru funcția de edil al Chișinaului s-au inscris mai multe persoane, inclusiv actualul primar, Ion Ceban.

- Adrian Albu, deputat socialist, este candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova pentru funcția de primar al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de catre Igor Dodon, in cadrul unui briefing de presa.

- Reprezentanții Platformei DA au organizat astazi un briefing de presa in cadrul caruia au anunțat candidatul la alegerile locale din capitala. Astfel, candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinau este Victor Chironda. Anunțul a fost facut de liderul Platformei DA, Dinu Plingau. Plingau…

- La sediul organizației PSD Gaești, a avut loc ședința Biroului Permanent Județean al PSD Dambovița. Principalul subiect l-a constituit alegerea candidatului PSD pentru funcția de primar al orașului Gaești la alegerile din 2024. Propus și susținut de PSD Gaești, Alexandru Iorga a fost desemnat, cu unanimitate…

- Pentru ca nu toate lucrurile pot fi perfecte pana la capat, un aspect interesant ce trebuie remarcat este modul in care primarul pro-rus al Chisinaului, Ion Ceban, (care se prezinta acum ca pro-european, in ciuda trecutului sau pro-rus, asezat de-a stanga socialistului Igor Dodon) a incercat sa-si schimbe…