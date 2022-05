Partidul Comunist, interzis pe teritoriul Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- NATO anticipeaza acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals in Republica Moldova, unde sunt deja in curs de derulare incercari de destabilizare, insa nu vede riscuri militare iminente pentru aceasta țara. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona…

- Rusia a respins propunerea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a introduce o ”pauza umanitara de Paște” in Ucraina. Anunțul a fost facut de reprezentantul Permanent al Ucrainei la ONU, Serhi Kislitsia, pe Twitter . ”Poziția Fuhrerului din Moscova a fost anunțata la Consiliul de Securitate”,…

- Proiectul de lege a fost iniția de un grup de deputați condus de Fedor Venislavski, Adjunctul Poporului in Rada Suprema a Ucrainei. Potrivit publicației Oborzevatel , soldații ruși vor fi platiți pentru echipamentul militar predat in stare de funcționare. Legea asigura, de asemenea, dreptul de a pastra…

- Mulți se intreaba in aceste zile de ce nu intervine ONU in Ucraina. Atat oamenii simpli, cat și analiștii se axeaza pe aceasta intrebare. „Tehnic, pentru ca este vorba de Consiliul de Securitate in care Rusia este membru permanent, nu se pot trimite trupe ONU, decat in eventualitatea improbabila in…

- Volodimir Zelenskiy a promulgat legea care permite confiscarea averii deținute de Rusia și rezidenții sai pe teritoriul Ucrainei. Masura se refera la bunurile mobile și imobile, fondurile, activele, valorile mobiliare, drepturile corporative, depozitele bancare și alte proprietați deținute direct…

- Vladimir Putin și-a ascuns familia in Elveția, scrie Page Six . Președintele rus ar avea o relatie secreta cu gimnasta rusa Alina Kabaeva, cu care ar avea si patru copii. Pe toți cinci i-ar fi trimis sa stea in țara cantoanelor pe perioada razboiului. ”In timp ce Putin ia cu asalt Ucraina, atacand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…