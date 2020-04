(Foto: XIE HUANCHI/XINHUA/AFP via Getty Images) Dupa relaxarea masurilor severe de restrictionare a circulatiei in orasul Wuhan, ideologii Partidului Comunist Chinez au trecut la ofensiva mediatica impotriva criticilor tot mai vehemente venite dinspre SUA si alte state anglo-saxone in legatura cu ascunderea informatiilor referitoare la coronavirus la sfarsitul anului 2019 si inceputul anului 2020. Oficiosul de presa al Partidului Comunist Chinez, „Ziarul Poporului”, a publicat la 8 aprilie, in editia in limba engleza, sub semnatura lui Zhong Sheng, un editorial care insista pentru „eliminarea…