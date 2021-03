Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu acuzații de corupție, deputatul Georg Nusslein, membru al Uniunii Creștin-Sociale, din care face parte Angela Merkel, se retrage din politica. The post Acuzații de corupție in partidul cancelarului german Angela Merkel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Principalele partide din Germania sunt implicate intr-un scandal legat de presupuse profituri din vanzarea mastilor de protectie folosite in timpul epidemiei de coronavirus, transmite luni dpa. Asa-numita "afacere a mastilor" a dus deja la demisiile din partide a doi parlamentari, Nikolas…

- Procesul unui presupus spion egipteano-german care lucra pentru serviciul de presa al cancelarului german Angela Merkel, suspectat ca ar fi transmis informatii serviciilor secrete egiptene ani de zile, s-a deschis marti la Berlin, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES. Amin K. ar fi…

- Disputa în jurul gazoductului Nord Stream 2 s-a încins din nou, în contextul condamnarii lui Alexei Navalnîi, în urma careia SUA si UE vor sa impuna noi sancțiuni Rusiei. Din vecinatatea Germaniei s-au ridicat însa voci care susțin continuarea proiectului. Potrivit…

- Criza pandemiei a perturbat intreaga lume, evidentiind necesitatea unei abordari multilaterale la nivel international, a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, la o reuniune virtuala organizata de Forumul Ec...

- Potrivit Agerpres, Armin Laschet, un politician foarte popular, care a caștigat simpatia unei mari parți a populației ca premier al unui mare land, este considerat un moderat și e favorabil continuarii orientarii centriste a actualului cancelar german Angela Merkel. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat.…

