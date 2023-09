Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie 2023, Politia Municipiului Slobozia a fost sesizata cu privire la faptul ca o minora, de 17 ani, din municipiul Slobozia, s a prezentat la Sectia de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Slobozia, declarand ca a fost victima unei infractiuni de viol, comisa in judetul Constanta.Potrivit…

- La data de 11 septembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Abrud au identificat și reținut un tanar de 21 de ani, din comuna Ciuruleasa, județul Alba, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere fara permis. In sarcina acestuia s-a…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au fost prinsi in flagrant de politistii Capitalei pe bulevardul Unirii, dupa ce au sustras bani de la doi cetateni straini prin metoda Maradona, ce presupune inducerea in eroare a victimelor in legatura cu calitatea de politist a autorului. Potrivit unor surse judiciare,…

- V.S. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor au efectuat, la finalul saptamanii trecute, o perchezitie domiciliara, in judetul Brașov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari pentru falsificarea…

- Un barbat, de 50 de ani, a fost gasit mort, vineri dimineața, in scara unui bloc din Campina, existand suspiciuni ca acesta a fost omorat. O femeie a fost reținuta și dusa la sediul poliției pentru audieri. La fața locului, s-a deplasat o echipa complexa de cercetare care a constatat faptul ca cele…

- Patru barbați din județele Constanța și Dambovița au fost reținuți de polițiștii bistrițeni și ulterior plasați sub control judiciar de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru constituire de grup infracțional organizat și fraudare de jocuri de noroc. Polițiștii…

- Cu toate acestea, bulimia poate fi depașita cu ajutorul unui tratament adecvat. Cu cat este diagnosticata mai devreme, cu atat va fi mai eficient tratamentul.Bulimia necesita o abordare multidisciplinara, deoarece e nevoie de educație alimentara, creșterea stimei de sine, managementul stresului și de…

