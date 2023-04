Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Parlamentului cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie de urgenta…

- In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in serviciu, asa cum a decis, marti, Comisia juridica a Camerei Deputatilor, care a dat raport de adoptare formei venite de la Guvern pentru acest proiect."Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor…

- Mașinile cu dispozitive RADAR, poziționate ”la vedere” și doar cu inscrisurile Poliției Romane. Lege aprobata la comisii Mașinile pe care sunt dispozitive radar vor trebui sa fie poziționate in trafic, in mod vizibil și sa aiba insemnele Poliției Romane. Proiectul de lege a primit raport favorabil de…

- Ministrul Eduard Novak a revenit in activitatea sportiva, dar nu a renunțat la renta lunara, ce se acorda numai sportivilor retrași din activitate. Sindicatul National Sport si Tineret solicita desecretizarea totala a modului in care se acorda premierile pentru rezultatele sportive deosebite, precum…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Astfel,…

- "Faptul ca OMV nu platește taxa de solidaritate nu este vina lor. Este vina Guvernului, pentru ca ei au adoptat ordonanța respectiva și nu se pot ascund in spatele reglementarilor europene, asta este o minciuna gogonata, directivele se transpun, nu regulamentele, ei au adoptat ordonanța in acea forma…

- ”Prezentul proiect de hotarare a Guvernului implementeaza principiile prevazute in Legea nr. 46/2008 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) referitoare la valorificarea superioara a masei lemnoase, la sprijinirea dezvoltarii rurale prin prelucarea locala a masei lemnoase sau pe cel…

- Modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare au fost declarate neconstitutionale, au decis marți judecatorii Curții Constitutionale a Romaniei. Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii cadastrului, apreciind ca prin…