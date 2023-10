Stiri pe aceeasi tema

- Joi a avut loc o acțiune tip BLITZ in desfașurare in municipiul Ploiești, organizata de polițiștii rutieri cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor de poliție urbana 1, 2 și 3 pentru combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

- Circa 400 de boxeri juniori din 32 de țari au participat la Campionatul European de Box, ediția 2023, rezervat categoriei de varsta U15, care s-a desfasurat in perioada 15 - 26 august in orașul Maribor, Slovenia. Republica Moldova a fost reprezentata de sportivii Vasili Buzaiji, Alexandr Savciuc, Andrei…

- Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Pitești, reprezinta Romania la categoria 54 kg la Campionatul European de Box din localitatea Maribor din Slovenia. Dupa ce sportivul legitimat la CSM Pitești s-a calificat in optimi a venit și medalia de bronz la aceeași competiție dupa victoria la puncte…

- Judocanii veterani, care au cucerit noua medalii la Campionatul European din Slovenia, au fost premiați de catre Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului (A.S.I.C.S.). Performanța sportivilor moldoveni a fost apreciata cu premii in valoare de 10 mii de lei pentru primul loc,…

- Inotatorii romani au cucerit, vineri, doua medalii de aur si una de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), informeaza Agerpres.Robert Badea a cucerit aurul la 400 m mixt, cu timpul de 4 min 18 sec 80/100, nou record al competitiei.…

- Romania a caștigat duelul cu Portugalia de la Pitești Arena, adjudecandu-și locul al treilea la Campionatul European U19. Echipa naționala de handbal feminin de tineret a Romaniei a urcat astfel pe podium dupa 16 ani la un Campionat European. Romania a gazduit un Campionat European dupa o pauza de 23…

- In primul meci de la Campionatul European U17 Feminin, care se disputa in Ungaria, naționala Romaniei, in lotul careia este și turdeanca Daria Cocan, a pierdut cu scorul de 1-3 (25-20; 7-25; 17-25; 20-25) in fața Sloveniei. In meciul de ieri, Daria Cocan a reușit sa puncteze de șase ori pentru naționala…

