Problema cozilor de la grill-ul din Kaufland Vaslui, va fi rezolvata in cel mai scurt timp

Pe timpul verii coada de la grill-ul din Kaufland era din ce in ce mai mare, si mereu erau in jur de 30, 40 de oameni la coada. Oameni de pe la diferite institutii veneau acolo in pauza de masa sa manance ceva repede, doar… [citeste mai departe]