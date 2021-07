Stiri pe aceeasi tema

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii firmelor,…

- Consiliul Județean Maramureș a votat, in cadrul ședinței de astazi, acordarea titlului de cetațean de onoare Anei Blandiana, președintele Asociației Fundația Civica, pentru implicarea in realizarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței. De asemenea, a fost acordat titlul post-mortem…

- Consiliul Județean Maramureș a alocat in ședința extraordinara de miercuri, 9 iunie, suma de 26 milioane lei pentru proiectele de dezvoltare a comunitaților locale din județ. De exemplu, banii alocați pentru orașul Borșa se vor duce pentru partia de schi și telegondola din localitate, in timp ce catunul…

- In ședința extraordinara de miercuri, 28 aprilie, Consiliul Județean Maramureș a votat un proiect de hotarare privind promovarea in parteneriat a campaniei de promovare și conștientizare la nivelul consumatorilor pan-europeni “Open Up to Europe”. Practic, prin acest proiect județul Maramureș intra pe…

- Consiliul Județean Maramureș a organizat, in parteneriat cu Direcția Silvica Maramureș – Romsilva, acțiunea ”Impadurim Maramureșul”, care a avut loc astazi, la Ocolul Silvic Șomcuta Mare. Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, i-a avut alaturi pe Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, pe…

- Daca dincoace de Gutai avem vreme frumoasa, de primavara,dincolo de Gutai,in zona Moisei -Borsa iarna este inca departe de a fi dusa. Azi noapte s a depus un strat proaspat de zapada, iar localnicii spun ca de multa vreme nu a fost atata zapada in luna aprilie. “A nins puternic azi noapte,cred ca sunt…