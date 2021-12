Pârtia de schi din Sovata se deschide de Crăciun La Sovata nu este deloc zapada, insa vineri dupa-amiaza vor porni instalațiile pentru producerea zapezii artificiale. Tarifele o sa creasca cam cu 10-15% anul acesta. La telescaun o sa fie 100 de lei abonamentul pe zi la adulți și 70 de lei pentru copii. Biletul de urcare dus-intors va fi 20 de lei, ca anul trecut, deci nu creștem iar la teleschi o sa fie 50 de lei abonamentul pe zi și 4 lei o... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

