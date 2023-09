Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 14 septembrie 2023, la sediul Ministerului Energiei, Oil Terminal S.A., companie de stat, și Iulius Real Estate S.R.L., societate controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, au semnat un contract de parteneriat. Astfel, un teren de 38 de hectare deținut de Oil Terminal S.A., societate pe…

- Decizia a fost publicata recent, pe 11 septembrie 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei Obiectul Contractului de Superficie: Terenul proprietatea OIL TERMINAL S.A. in suprafata de 254.261 mp intabulat in CF 215416 UAT Constanta, nr. cadastral 215416 si terenul in suprafata de 129.335 mp intabulat in…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat in urma cu doua saptamani semnarea primelor contracte cu 12 companii pentru schema care vizeaza capacitați de producere a energiei din surse regenerabile din PNRR. Potrivit datelor transmise de Ministerul Energiei, la solicitarea Economedia, valoarea…

- Firmele din grupul COMES, deținut de omul de afaceri Anton Mazarianu, au obținut, in primele 6 luni, vanzari de peste 10 milioane de euro. Pe langa proiectele și serviciile derulate pentru rafinariile din țara, compania pariaza pe contracte pentru export. Astfel, COMES a obținut, potrivit datelor disponibile…

- ”Apemin Tusnad, una dintre cele mai mari companii din categoria apelor minerale naturale, care imbuteliaza brand-urile Tusnad, Artesia si Izvorul Ascuns, estimeaza ca cifra de afaceri va depasi 85,7 milioane lei in 2023, cu 7% peste valoarea inregistrata in 2022. Cresterea e sustinuta de investitiile…

- Impact, dezvoltatorul proiectului rezidențial Greenfield din nordul Capitalei , a contractat un credit de 14 milioane de lei de la Libra Internet Bank pentru finanțarea activitaților curente. Scadența creditului este la jumatatea anului 2026. In primul trimestru al anului compania a vandut 24 de unitati…

- Nicolae Ciuca a declarat dupa sedinta conducerii PNL ca s-au discutat masurile pentru a indeplini jaloanele din PNRR. ”Ma refer la Ministerul Energiei, stiti foarte bine ca a fost inaintata cererea de plata numarul doi, acolo avem doua jaloane care nu au fost inca finalizate, este vorba de centralele…