„Centura de Est este de o importanta strategica pentru judetul nostru, dar si pentru intreaga zona de vest a Romaniei. Inchiderea inelului de centura al municipiului inseamna scoaterea traficului de tranzit din municipiu si o legatura mai buna cu autostrada Nadlac-Arad-Timisoara pentru locuitorii Vaii Muresului. In prezent, cererea de finantare este in evaluare la Ministerul Transporturilor, in etapa de raspuns la unele clarificari”, a afirmat Razvan Cadar, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad. Centura de Est va avea o lungime de 11 kilometri, un pod peste Mures (1106 m), un pasaj peste…