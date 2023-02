Parlamentul Ungariei va vota la începutul lunii martie asupra aderării Finlandei și Suediei la NATO Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP. Candidatura celor doua tari nordice, care trebuie sa fie acceptata in unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata de toate, cu exceptia Turciei si a Ungariei. Parlamentarii ungari vor dezbate problema saptamana viitoare, inainte de un vot separat pentru fiecare dintre cele doua tari intre 6 si 9 martie, a anuntat parlamentul pe site-ul sau. Termenul a fost amanat de mai multe ori din cauza unui impas legislativ,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

