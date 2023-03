Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarsului, Alexandr Lukasenko, a promulgat joi, 9 martie, o lege prin care introduce pedepsa cu moartea pentru militarii sau oficialii de stat care sunt gasiti vinovati de inalta tradare, informeaza Reuters. Belarusul, aliatul fidel al Rusiei, este singura tara europeana in care pedeapsa…

- Procuratura militara din Republica Democratica Congo a cerut miercuri condamnarea la moarte a celor sase inculpati in dosarul asasinatului ambasadorului Italiei la Kinshasa, informeaza AFP.In februarie 2021, diplomatul italian, bodyguardul sau si un sofer au fost ucisi in estul RD Congo. Capitanul…

- O adolescenta ucraineana in varsta de 14 ani, refugiata in Anglia, a murit dupa ce a fost gasita inconștienta pe o plaja din South Devon, a anunțat luni, 6 martie, poliția din Devon și Cornwall, intr-un comunicat de presa, potrivit CNN . Moartea fetei este considerata ca fiind „inexplicabila”, iar poliția…

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru „inalta tradare”, informeaza marti dpa.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, dupa ce și-a omorat concubina de 38 de ani in bataie. Individul manifesta periodic violența verbala și fizica, dar femeia nu s-a plans niciodata poliției, transmite Procuratura Generala (PG). Tragedia a avut loc in noaptea de…

- Pedeapsa cu moartea a fost folosita ca arma de catre guvernul iranian pentru a baga frica in populatie si pentru a inabusi disidenta, a declarat, marti, Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, subliniind ca executiile echivaleaza cu o „crima aprobata de stat”, relateaza Reuters.