Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii se reunesc joi in sedinta comuna, incepand cu ora 14,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de 157 de parlamentari social-democrati, cu titlul ‘Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!’. Motiunea PSD a fost depusa marti si este cea de a doua initiata…

- ”Am anuntat acum in Biroul permanent al Senatului ca Partidul AUR intra in greva parlamentara in semn de protest fata de blocarea motiunii de cenzura. Fireste ca protestul nostru sub forma grevei nu va avea niciun efect, ei fac ce vor, insa este singurul mod in care putem atrage atentia asupra acestui…

- Executivul va sesiza Curtea Constitutionala pentru conflict intre Guvern si Parlament pe tema motiunii de cenzura, a anuntat premierul Florin Citu, miercuri, la finalul BPN al PNL. Știre in curs de actualizare The post Citu: Guvernul va sesiza CCR pentru conflict cu Parlamentul pe tema motiunii de…

- Parlamentul a fost convocat joi pentru a fi citita moțiunea de cenzura, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse politice. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a trimis inca de marți moțiunea de...

- Parlamentul a fost convocat, joi, pentru a fi citita moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR. Ședința plenului reunit va avea loc maine, la ora 16.00. A fost trimisa o adresa catre toți liderii de grupuri parlamentare, semnata atat de Anca Dragu, președinta Senatului, cat și de președintele Camerei…

- Membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) se intrunesc sambata pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea a fost depusa...

- Partidul Social Democrat a scris moțiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Cițu. Aceasta are titlul „Stop saraciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cițu!”, iar in textul moțiunii, care se intinde pe doar patru pagini, PSD reproșeaza Guvernului ca „traiul romanilor devine tot mai impovarat…

- UPDATE, ora 16:00 – PSD a publicat, joi, textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu. Documentul, intitulat ‘Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!’, sustine ca singura solutie pentru ca Romania sa iasa dintr-o continua criza politica, economica si sociala este ca Guvernul…