- Parlamentul se va intruni luni, 27 februarie 2023, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Decizia a fost luata astazi de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Poliția de Frontiera informeaza ca și-au reluat activitatea in regim normal toate punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene din nordul țarii, scrie Jurnal.md. Menționam ca anterior, Poliția de Frontiera informa despre intreruperea programului de lucru in toate punctele de trecere a frontierei…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Președinta Maia Sandu a avut o intrevedere cu senatorul democrat Bob Menendez, președinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, și cu republicanul James Risch, membru al acestei comisii. Discuția s-a focusat pe securitatea regionala și pe crizele declanșate de razboiul din Ucraina. Șefa…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a cerut arestarea a doua femei din guvernul ucrainean, acuzate, potrivit presei de stat, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, a anunțat marți un tribunal din Moscova, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres."Anchetatorii…

- Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru savarsirea de crime de razboi pe teritoriul Ucrainei dupa declanșarea conflictului, a declarat prim-adjunctul sefului Departamentului de investigatie din cadrul Politiei Nationale ucrainene, Serhii Panteleev, pentru Agerpres . Conform acestuia,…