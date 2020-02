Stiri pe aceeasi tema

- Tu te-ai gandit ca ai putea fi rector? Nu? El da! Este vorba de Silvian Emanuel Man , președintele de onoare al Ligii Studenților LS, care ieri, cu 10 minute inainte de finalul programului de inscrieri, și-a prezentat candidatura la funcția de Rector al Universitații Al.I.Cuza Iași. Dupa ce i s-a…

- A fost votata legea prin care Limba semnelor romane a fost recunoscuta ca limba materna a persoanelor surde. E o mare victorie pentru respectarea Drepturilor Omului pentru o minoritate, victorie care ascunde ani de munca și convingere. Un deputat- Adriana Saftoiu, care a trecut de limita funcției ei…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu scrie pe Facebook ca UDMR, „preocupat brusc de soarta surzilor maghiari din Romania”, a blocat o lege fara sa știe ca Limba semnelor nu e o limba vorbita.Saftoiu distribuie un mesaj potrivit caruia persoanele „surdo-mute de etnie maghiara” sunt rugate sa il caute…

- Ceea ce fac acum Parlamentul și Guvernul, dar și Președinția, ca sufleor imperativ, nu mai seamana a circ. Suntem pe valurile unui veritabil balamuc, pe un fel de front isteric in care publicului ii este facut cotidian un afront. Se joaca un șah politicianist demențial, cu reguli ignorate, cu o puzderie…

- PNL analizeaza posibilitatile de declansare a alegerilor anticipate Foto Agerpres PNL intentioneaza sa analizeze posibilitatile reale de declansare a alegerilor anticipate si sa discute cu toti partenerii sai politici pentru a afla cum se pozitioneaza acestia fata de o asemenea propunere. Liderul…

- Proiectul inițiat de deputatul USR, Claudiu Nasui, care prevede eliminarea unor documente la inființarea unei firme a fost aprobat in Camera Deputaților. Astfel, antreprenorii vor putea inființa mai ușor o firma sau iși vor putea stabili sediu social, fara activitate, fara a mai avea nevoie de acordul…

- Dupa ce am discutat cateva ediții ale ”Weekend-ului cu prieteni” cu psihologul Ana Maria Ciobanu despre ce putem face sa aducem sarbatoarea in casele noastre, in sufletele noastre, iata ca sarbatoarea a venit la noi. Elevii de la Școala Elena Cuza din Iași și profesorii lor, dar și patru adolescenți…

- Comitetul Delegatiilor Ministrilor in format Drepturile Omului (CM-DH) din cadrul Consiliului Europei, si-a exprimat, dupa discutia cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu dedicata supravegherii executarii hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, ingrijorarea cu privire la abrogarea intr-un…