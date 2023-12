Parlamentul moldovenesc a adoptat prima strategie de securitate din ultimii 12 ani, Rusia este considerată o ameninţare. Reacţia Moscovei Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a salutat sambata, 16 decembrie, adoptarea de catre parlament a unei noi strategii de securitate nationala, prima dupa 12 ani, care solicita ancorarea tarii alaturi de aliatii sai occidentali si identifica Rusia drept o amenintare, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro.Pentru aprobarea Strategiei de Securitate Nationala a Republicii Moldova au votat 59 de deputati, noteaza portalul oficial parlament.md. Ultima strategie de securitate naționala a fost adoptata in anul 2011. Ulterior, in 2016, a fost elaborat un nou proiect, insa acesta nu a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

