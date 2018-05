Stiri pe aceeasi tema

- Tarile musulmane au lansat vineri un apel la trimiterea unei "forte internationale de protectie" în teritoriile palestiniene dupa varsarea de sânge din Fâsia Gaza, în cursul unui summit la Istanbul convocat de presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat…

- "Sesizarea mea cu privire la Kovesi și Coldea a ajuns la DIICOT!", a anuntat, astazi, pe Facebook, deputatul Liviu Plesoianu, Acesta scris, pe reteaua de socializare, un text amplu, prin care face public si textul plangerii depuse.Citeste si: Ponta comenteaza Legea salarizarii: 'Fortare politica,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca decizia CNCD in privinta presedintelui Klaus Iohannis este scandaloasa si ca liberalii vor modificarea legislatiei, astfel incat membrii Consiliului pentru Combaterea Discriminarii sa fie reprezentantii societatii civile, nu numiti politic.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut joi o 'ancheta substantiala si responsabila' privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, avertizand ca Londra nu va putea 'sa ignore intrebarile legitime' adresate de Rusia, relateaza AFP. 'Nu va fi posibil sa se ignore…

- Statele Unite au blocat sambata un proiect de declaratie a Consiliului de Securitate al ONU care indemna la retinere in Fasia Gaza, in timp ce ministrul israelian al Apararii Avigdor Liberman s-a opus unei anchete internationale asupra uciderii a 16 manifestanti palestinieni in cursul „Marelui Mars…

- Faptul ca numarul localitaților care au semnat declarația de Unire cu Romania a ajuns la 40 l-a facut pe Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, sa ceara Guvernului ca reuniunea Consiliului de Securitate sa aiba loc mai devreme, mai exact miercuri.

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- ”Consiliul de Securitate tocmai a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria”, aminteste presedintia Frantei, calificand documentul Natiunilor Unite ca o ”prima etapa indispensabila”. Sursa mentionata a anuntat totodata ca, duminica, Merkel si…