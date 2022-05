Parlamentul Germaniei a cerut ca ambasadorul ucrainean Andri Melnik sa fie expulzat din țara dupa ce l-a numit pe cancelarul german Olaf Scholz un „carnat ofensat”. Vicepreședintele Bundestagului, Wolfgang Kubicki, i-a luat apararea lui Scholz, amintind ca acesta este cancelarul Republicii Federale Germania, iar ambasadorul ucrainean ar trebui sa respecte acest lucru. Kievul, de la […] The post Parlamentul Germaniei cere expulzarea ambasadorului Ucrainei. Declarația Kievului a umplut paharul first appeared on Ziarul National .