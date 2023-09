Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerile Externe saluta declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, potrivit carora viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Instituția și-a exprimat speranța ca negocierile de aderare vor incepe pina la sfirșitul acestui…

- In prima sesiune plenara a Paramentului European, de dupa vacanța de vara, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o investigație care vizeaza subvențiile acordate autoturismelor electrice chineze low-cost care “au inundat piețele globale”. Diplomația franceza a ieșit victorioasa…

- Viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in discursul sau cu privire la Starea Uniunii 2023, rostit in Parlamentul European (PE). De asemenea, oficiala a declarat ca UE va continua sa sprijine Ucraina, oferindu-i un sprijin…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Iata ce scrie Eugen Tomac pe Facebook:Comisia Europeana este alaturi de Romania in procesul de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.In procesul pe care l-am deschis la CJUE impotriva Consiliului Uniunii Europene, am solicitat ca votul din 8 decembrie sa fie constatat ca fiind nelegal, deoarece a…

- Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, reafirma inca o data poziția Comisiei Europene privind necesitate aunei aderari rapide a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In raportul din 2023 privind situația in spațiul Schengen, recent adoptat, Comisia a prezentat etapele politice importante…

- Oficialii suedezi au aplaudat luni decizia Turciei de a aproba candidatura tarii lor la NATO, potrivit CNN. “Acest lucru va consolida atat securitatea Suediei, cat si a NATO in ansamblu. O zi atat buna, cat si istorica”, a declarat pe Twitter ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson. “In aceasta seara,…