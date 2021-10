Stiri pe aceeasi tema

- Influentul consilier politic al sefului statului francez Emmanuel Macron, Stephane Sejourne, a anuntat ca va candida la presedintia grupului liberal Renew Europe, a treia forta politica din Parlamentul European, fiind contracandidat al olandezei Sophia In't Veld, relateaza AFP. "Am luat aceasta…

- Dacian Cioloș a anunțat ca și-a prezentat demisia din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, pentru a se concentra pe mandatul de președinte al USR, obținut la Congresul recent al formațiunii. Dacian Cioloș a declarat, la RFI, ca și-a dat demisia de la șefia grupului…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, transmite ca va merge la Strasbourg si va discuta cu membrii Renew Europe despre alegerea unui noi lider al grupului din Parlamentul European, conform Agerpres. „Am anuntat asta inca din campanie. Mi-am informat deja colegii din grupul Renew ca renunt la…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat vineri ca, in cazul in care va castiga alegerile pentru presedintia partidului, va renunta la conducerea grupului Renew Europe. Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea…

