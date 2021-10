”Asa cum cer rezolutiile parlamentare, serviciul nostru juridic a sesizat Curtea de Justitie printr-un recurs impotriva Comisiei Europene cu privire la neaplicarea regulamentului conditionalitatii”, a anuntat vineri intr-un comunicat David Sassoli. ”Noi asteptam ca CE sa actioneze in mod coerent si sa se ridice la inltimea a ceea ce presedinta (Ursula von der) Leyen a declarat la ultima noastra discutie in plen despre acest subiect. Vorbele trebuie sa fie transformate in fapte”, a subliniat presedintele PE. ”Noi nu ne vom lasa valorile comune sa fie puse in pericol. Comisia va actiona”, anunta Ursula…