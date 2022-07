Intr-o declarație comuna, liderii grupurilor politice din PE susțin ca discursul despre „amestecarea raselor” susținut de premierul ungar, in urma cu o saptamana, reprezinta incalcari ale valorilor europene. Conform Politico, vineri seara, dupa Conferința președinților Parlamentului, care include lideri ai diferitelor grupuri politice ale corpului legislativ, precum și președintele Parlamentului, Roberta Metsola, a fost transmisa […] The post Parlamentul European critica dur afirmațiile „deschis rasiste” facute de Viktor Orban la Tușnad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…