- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea forțata a unui avion la Minsk pe 23 mai și in detenția jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european, anunța digi24.ro.

- Parlamentul condamna cu fermitate aterizarea forțata a avionului la Minsk și detenția jurnalistului belarus Roman Protasevici și a Sofiei Sapega Deturnarea zborului Ryanair a constituit un act de terorism de stat, afirma eurodeputații UE trebuie sa sancționeze persoanele implicate PE solicita suspendarea…

- In timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc impreuna cu UE ”o lista de sanctiuni tintite vizand membri-cheie ai regimului Lukasenko”, Bruxellesul a prezentat vineri un plan de sustinere economica destinat unui ”viitor Belarus democratic”, dupa ce Lukasenko va pleca de la putere si va incepe un regim…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Statele Unite impun o serie de noi sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea unui avion international pentru a fi arestat jurnalistul de opozitie Roman Protasevici. Astfel, din 3 iunie, vor intra in vigoare masuri punitive impotriva a noua intreprinderi de stat.

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat dur, in cursul reuniunii Consiliului European, atitudinea regimului din Belarus, care a fortat aterizarea unui avion pentru arestarea unui jurnalist disident, si au exprimat sustinere pentru impunerea de noi sanctiuni.…