- Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European si al PSD Galati, a cerut Comisiei Europene sa actioneze pentru eliminarea mecanismului de vize impus in prezent de Statele Unite ale Americii romanilor, bulgarilor, croatilor si cipriotilor si pentru renuntarea la tratamentul…

- Comisia pentru Bugete din Parlamentul European a aprobat, astazi, șase proiecte pilot inițiate de europarlamentarul Victor Negrescu in valoare de 7,8 milioane de euro. Proiectele eurodeputatului roman in domeniul educației, digitalizarii și antreprenoriatului, au fost incluse in bugetul european…

- Comisia Europeana are ''incredere deplina'' in vicepresedinta sa pentru valori si transparenta Vera Jourova, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, dupa ce Ungaria a cerut demisia inaltei oficialitati europene in urma unei dispute privind statul de drept, transmit…

- O rezoluție privind viitorul educației europene, in contextul Covid-19, a fost adoptata la Bruxelles, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Aceasta iși propune alocari financiare consistente, reducerea decalajelor dintre regiuni și state membre, precum și asigurarea accesului la educație,…

- Scopul este de a ajunge la o neutralitate in privinta emisiilor de carbon pana in 2050, relateaza agentiile internationale de presa. Von der Leyen a dat exemple recente de dezastre naturale ca urmare a schimbarilor climatice, printre acestea enumerand și culturile distruse de seceta din Romania. „Nu…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a atentionat astazi Turcia sa renunte la orice tentativa de „intimidare“ a vecinilor sai in conflictul cu Grecia privind potentiale resurse de gaze naturale in Mediterana de Est, potrivit Agerpres. „Turcia este un vecin important si va fi mereu. Insa…

- "Este un efort pe care il facem cu totii, si in Parlamentul European si in Comisie, de a intra intr-un dialog cu statele membre pentru a discuta cat mai devreme, fiind un proiect nou planul de rezilienta, cum arata aceste planuri, pentru ca de succesul absorbtiei acestor fonduri depinde succesul…

- Parlamentul European a cerut, intr-o rezolutie adoptata joi dupa-amiaza, imbunatirea acordului Consiliului European privind bugetul UE si Fondul de relansare post-pandemie, insistand asupra unor suplimentari bugetare si asupra introducerii unor conditii stricte privind statul de drept. „Fondul de relansare…