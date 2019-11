Parlamentul European (PE) a cerut joi printr-o rezolutie Comisiei Europene sa propuna ca violenta impotriva femeilor sa fie inclusa in lista delictelor recunoscute de UE, insistand de asemenea pentru ratificarea Conventiei de la Istanbul de catre toate statele blocului comunitar, unele dintre acestea respingand acest document intrucat considera ca el incurajeaza casatoriile intre homosexuali. In rezolutia adoptata de PE cu 500 de voturi pentru, 90 impotriva si 50 de abtineri, se solicita Comisiei Europene sa considere lupta impotriva violentei de gen drept o ''prioritate in viitoarea strategie…