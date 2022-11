Parlamentul European aprobă acordurile de transport rutier ale UE cu Ucraina şi Moldova „Cele doua noi acorduri ale UE privind transportul rutier fac parte din raspunsul UE la perturbarile din sectoarele transporturilor din Ucraina si Moldova cauzate de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Intrucat spatiul aerian ucrainean a fost inchis pentru traficul civil, iar exportul maritim este extrem de limitat, Ucraina trebuie sa gaseasca rute alternative pe cale rutiera pentru a-si exporta stocurile de cereale, combustibil, produse alimentare si alte bunuri. Moldova sufera in mod similar, avand nevoie de rute de tranzit alternative prin UE si de asistenta pentru tranzitarea marfurilor ucrainene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

