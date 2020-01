Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei doi vicepresedinti ai parlamentului libian din estul tarii, Ehmayed Houma, a denuntat joi drept "inalta tradare" orice posibila interventie militara turca in Libia la solicitarea Guvernului de Uniune Nationala (GNA) din Tripoli, transmite AFP. "(Fayez) al-Sarraj (liderul GNA)…

- Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 impotriva. Era de asteptat ca ea sa fie aprobata cu usurinta, in timp ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la putere) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan si al sau aliat de extrema-dreapta, Partidul Miscarii Nationaliste (MHP), au o majoritate…

- Parlamentul turc a autorizat joi interventia militara în Libia, votând în favoarea unui mandat de un an de desfasurare a trupelor în aceasta tara pe fondul escaladarii unui razboi civil, relateaza DPA, citat de Agerpres. Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 împotriva.Era…

- Parlamentul turc se pronunta in ianuarie prin vot asupra trimiterii de trupe combatante in Libia, anunta Erdogan. ”Vom prezenta motiunea in vederea trimierii de militari in Libia imediat la reluarea lucrarilor Parlamentului”, la 7 ianuarie, a anuntat Erdogan intr-un discurs la Ankara. ”Vom putea…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit duminica, pentru a doua oara in mai putin de o luna, pe seful Guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, la cateva zile dupa ce evocase trimiterea de trupe turce in Libia in sprijinul acestuia, transmite AFP. Intalnirea, desfasurata…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…