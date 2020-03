Stiri pe aceeasi tema

- Emily Owen, o tanara in varsta de 19 ani din Marea Britanie, a murit pe un pat de spital duminica, 22 martie. Pe 18 martie, ea a incercat sa-și ia viața, dar a fost gasita și transportata de urgența la spital. Peste cateva zile, Emily a murit. Familia ei spune ca izolarea din pricina pandemiei de coronavirus…

- Fiecare britanic ar putea primi in numerar de la guvern un salariu de baza, in condițiile in care autoritatile britanice se tem ca milioane de oameni ar putea ramane fara locuri de munca din cauza crizei provocate de coronavirus. Britanicii sunt de parere ca masurile de "distanțare sociala"…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca este nevoie de masuri urgente pentru salvarea locurilor de munca si sustinerea domeniilor afectate din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus. "De o saptamana am tot inaintat Guvernului propuneri pentru sustinerea economiei…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, luni, intr-un discurs ținut in fața Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii granițelor pentru toți cetațenii straini. Masurile vin ca o incercare de a evita o raspandire a noului coronavirus, scrie index.hu. „Trebuie luate noi decizii…

- Romania intra de astazi in stare de urgenta, masurile ce vor fi luate urmand sa fie dedicate exclusiv combaterii epidemiei. Perioada starii de urgenta va fi de 30 de zile, iar posibilitatea prelungirii depinde de evolutia epidemiei de coronavirus. ”Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza dpa marti.

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acordul,…