Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, cu 97 de voturi pentru și 30 impotriva un proiect de lege care prevede ca și elevii din invațamantul preuniversitar sa aiba dreptul la gratuitate pentru serviciile publice de transport. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentari PSD, PMP si UDMR, are ca obiect de reglementare…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis in judecata de DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani, in legatura cu un contract privind constructia unui centru de fotbal in Buftea. In…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru infiintarea Fondului de solidaritate „Locuinte pentru tinerii romani”, constituit din sumele deductibile in cuantum de 1% din profitul brut de minimum 1 milion de lei, transferate de firme de dezvoltare…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti un proiect de lege care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza…

- Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa a PMP care prevede pedeapsa cu inchisoarea intre 6 luni si 3 ani pentru defaimarea drapelului Romaniei sau a imnului de stat. In favoarea initiativei au votat senatorii PSD si PNL, iar cei de la USR si UDMR s-au opus. Camerei…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa prin care se acorda unele facilitați fiscale conducatorilor auto care iși desfașoara activitatea in domeniile transport de calatori și transport de marfa. Printre acestea se numara scutirea de impozitul pe venit…

- Fostul presedinte columbian Alvaro Uribe a decis marti sa renunte la mandatul sau in Senatul tarii dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu in cadrul unei anchete privind acuzatii de influentare a martorilor, informeaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Ancheta impiedica ''orice asteptare de a putea…

- Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor de organizare si desfasurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 a fost aprobat astazi de CEC. In conformitate cu prevederile acestuia, perioada electorala pentru alegerile prezidențiale va incepe la…