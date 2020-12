Parlamentul a votat legea – 10 ani de închisoare pentru antițigănism Actiunile de ura impotriva rromilor vor fi pedepsite cu inchisoarea. Parlamentul a aprobat proiectul si Suntem prima tara din Uniunea Europeana care adopta o astfel de lege. Reprezentantii comunitatii rrome spun ca este doar un prim pas in combaterea discriminarii rasiale. Adoptarea proiectului de lege a starnit pareri pro si contra chiar in interiorul comunitatii rrome. Actul normativ prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care promoveaza, in public, idei antitiganiste. Scandarile si mesajele de ura intra sub incidenta legii daca ele sunt urmate de actiuni violente impotriva rromilor. Asa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

